В городе Марганец Днепропетровской области начали заполнять водопроводную сеть. Воду запустили в систему самотеком.

Об этом сообщил городской глава Марганца Геннадий Боровик.

В Марганце возобновляется водоснабжение

По информации мэра, нужно определенное время, чтобы вода появилась в каждом доме в Марганце. По его словам, сети должны полностью наполниться и выйти на должное рабочее давление.

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– Подключение будет происходить поэтапно. В разных районах города вода будет появляться не одновременно. Спасибо за терпение. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное водоснабжение во все дома, – заявил он.

Утром 8 августа Геннадий Боровик сообщил, что вода уже постепенно начала поступать в Марганецкий водоканал. По его словам, идет технологический процесс заполнения системы и резервуаров.

Он объяснил, что сети должны наполняться постепенно во избежание гидроударов и разрывов на линии. Мэр добавил, что специалисты водоканала работают в усиленном режиме, мониторят давление в сети и состояние оборудования, чтобы выйти на рабочую мощность.

Отсутствие воды в Марганце: что произошло

6 августа премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что уже несколько суток отсутствует централизованное водоснабжение в Марганце и близлежащих общинах Днепропетровской области.

По его словам, такая ситуация возникла из-за аварии на магистральном водопроводе и несвоевременных действий ответственных должностных лиц.

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