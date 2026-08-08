В Марганце восстанавливают водоснабжение: систему начали заполнять водой
- В Марганце Днепропетровской области приступили к поэтапному запуску воды в сеть после аварии на магистральном водопроводе.
- По словам мэра Геннадия Боровика, система заполняется самотеком для избежания гидроударов, поэтому восстановление водоснабжения в жилищах будет происходить постепенно.
В городе Марганец Днепропетровской области начали заполнять водопроводную сеть. Воду запустили в систему самотеком.
Об этом сообщил городской глава Марганца Геннадий Боровик.
В Марганце возобновляется водоснабжение
По информации мэра, нужно определенное время, чтобы вода появилась в каждом доме в Марганце. По его словам, сети должны полностью наполниться и выйти на должное рабочее давление.
– Подключение будет происходить поэтапно. В разных районах города вода будет появляться не одновременно. Спасибо за терпение. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное водоснабжение во все дома, – заявил он.
Утром 8 августа Геннадий Боровик сообщил, что вода уже постепенно начала поступать в Марганецкий водоканал. По его словам, идет технологический процесс заполнения системы и резервуаров.
Он объяснил, что сети должны наполняться постепенно во избежание гидроударов и разрывов на линии. Мэр добавил, что специалисты водоканала работают в усиленном режиме, мониторят давление в сети и состояние оборудования, чтобы выйти на рабочую мощность.
Отсутствие воды в Марганце: что произошло
6 августа премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что уже несколько суток отсутствует централизованное водоснабжение в Марганце и близлежащих общинах Днепропетровской области.
По его словам, такая ситуация возникла из-за аварии на магистральном водопроводе и несвоевременных действий ответственных должностных лиц.