Потужні вибухи у Нікополі пролунали під час російської атаки, внаслідок якої згорів автобус. Відомо про загиблого та постраждалого через удар РФ.

Про це повідомляє керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Вибухи в Нікополі: наслідки 8 серпня 2026

За інформацією Дніпропетровської ОВА, одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок російського удару по Нікополю.

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Як стало відомо, через атаку згорів рейсовий автобус, водій якого загинув.

Його 48-річний колега дістав поранень. Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 627-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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