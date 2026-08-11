Вибухи у Запоріжжі прогриміли в ніч на 11 серпня під час комбінованої російської атаки.

Про наслідки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 11 серпня: що відомо

За словами Федорова, російські війська атакували промислові об’єкти та цивільну інфраструктуру міста.

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Унаслідок комбінованого удару пошкоджені чотири житлові будинки, гаражний кооператив і нежитлові будівлі. Також виникли пожежі та є знеструмлення в окремих районах міста.

Станом на цей час відомо про шістьох загиблих унаслідок вибухів у Запоріжжі 11 серпня. Ще щонайменше 19 людей дістали поранення.

На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російського удару та обстеження пошкоджених територій.

Остаточні наслідки нічних вибухів у Запоріжжя 11 серпня наразі з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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