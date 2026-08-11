Вибухи у Запоріжжі: РФ вдарила ракетами і дронами, є загиблі та поранені
Вибухи у Запоріжжі прогриміли в ніч на 11 серпня під час комбінованої російської атаки.
Про наслідки повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 11 серпня: що відомо
За словами Федорова, російські війська атакували промислові об’єкти та цивільну інфраструктуру міста.
Унаслідок комбінованого удару пошкоджені чотири житлові будинки, гаражний кооператив і нежитлові будівлі. Також виникли пожежі та є знеструмлення в окремих районах міста.
Станом на цей час відомо про шістьох загиблих унаслідок вибухів у Запоріжжі 11 серпня. Ще щонайменше 19 людей дістали поранення.
На місцях працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків російського удару та обстеження пошкоджених територій.
Остаточні наслідки нічних вибухів у Запоріжжя 11 серпня наразі з’ясовують.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 630-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА