Российские авиаудары по критической инфраструктуре Херсона 10 августа вызвали перебои с электро- и водоснабжением в городе. Часть районов осталась без электроэнергии.

О последствиях вражеской атаки сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Россияне ударили по критической инфраструктуре Херсона

— Российские террористы в очередной раз цинично атаковали с воздуха критическую инфраструктуру нашей громады, — отметил глава МВА.

По его словам, после авиаударов проблемы с электро- и водоснабжением возникли по всему Херсону.

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В частности, частичное обесточивание зафиксировали в Центральном, Днепровском и Корабельном районах.

В настоящее время специалисты устанавливают масштабы повреждений и определяют объем аварийно-восстановительных работ.

Напомним, 4 августа полиция обнародовала видео, на котором зафиксировано, как российские оккупанты устроили “охоту” FPV-дроном на гражданского мужчину, который торговал на рынке в Херсоне.

Беспилотник сначала преследовал мужчину, после чего взорвался рядом с ним.

52-летний житель Николаевской области выжил. В результате атаки он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию.

6 августа российские оккупанты также атаковали беспилотником маршрутный автобус в Херсоне. Тогда ранения получили пять человек.

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