Россияне ударили по инфраструктуре Херсона: город частично без света и воды
- Россияне нанесли авиаудары по критической инфраструктуре Херсона 10 августа.
- Из-за атаки в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.
- Частично обесточены Центральный, Днепровский и Корабельный районы Херсона.
Российские авиаудары по критической инфраструктуре Херсона 10 августа вызвали перебои с электро- и водоснабжением в городе. Часть районов осталась без электроэнергии.
О последствиях вражеской атаки сообщил глава Херсонской МВА Ярослав Шанько.
Россияне ударили по критической инфраструктуре Херсона
— Российские террористы в очередной раз цинично атаковали с воздуха критическую инфраструктуру нашей громады, — отметил глава МВА.
По его словам, после авиаударов проблемы с электро- и водоснабжением возникли по всему Херсону.
В частности, частичное обесточивание зафиксировали в Центральном, Днепровском и Корабельном районах.
В настоящее время специалисты устанавливают масштабы повреждений и определяют объем аварийно-восстановительных работ.
Напомним, 4 августа полиция обнародовала видео, на котором зафиксировано, как российские оккупанты устроили “охоту” FPV-дроном на гражданского мужчину, который торговал на рынке в Херсоне.
Беспилотник сначала преследовал мужчину, после чего взорвался рядом с ним.
52-летний житель Николаевской области выжил. В результате атаки он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию.
6 августа российские оккупанты также атаковали беспилотником маршрутный автобус в Херсоне. Тогда ранения получили пять человек.