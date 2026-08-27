Біля стадіону Лобановського бачили дим під час атаки на Київ: чи постраждала арена
- У Києві під час атаки уламки дрона впали біля стадіону Лобановського.
- У соцмережах поширилися кадри задимлення в районі арени.
- У ФК Динамо Київ розповіли про наслідки російського обстрілу.
У Печерському районі Києва пошкоджено будівлю спортивного комплексу. Задимлення спостерігається у районі стадіону Лобановського.
Атака на Київ: уламки дрона впали біля стадіону Лобановського
Як повідомили у КМВА, вранці 27 серпня РФ продовжила атаку на Київ.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки фіксується загоряння автомобіля. Пожежу було ліквідовано.
У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.
Водночас у соцмережах поширилися кадри задимлення в районі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.
У Telegram-пабліках пишуть, що сам стадіон цілий, удар прийшовся поруч.
Також міський голова Віталій Кличко писав, що у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав на відкриту територію, сталося загоряння трави. Екстрені служби працюють на місці.
У ФК Динамо Київ офіційно підтвердили атаку на стадіон Лобановського та зауважили, що він не постраждав.
– Під час чергового терористичного обстрілу Києва зафіксоване падіння уламків неподалік динамівської арени ім. В.Лобановського. Сам стадіон без ушкоджень, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що БпЛА впав у районі Паркової дороги. На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо, РФ з ночі 27 серпня атакує столицю та Київську область. Так, у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень.
Наслідки російського обстрілу також фіксували у Фастівському, Броварському та Вишгородському районах.
Крім того, вибухи пролунали і в інших містах України – Одесі, Запоріжжі, а також у Полтавській області.