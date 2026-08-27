У Печерському районі Києва пошкоджено будівлю спортивного комплексу. Задимлення спостерігається у районі стадіону Лобановського.

Атака на Київ: уламки дрона впали біля стадіону Лобановського

Як повідомили у КМВА, вранці 27 серпня РФ продовжила атаку на Київ.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки фіксується загоряння автомобіля. Пожежу було ліквідовано.

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У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

Водночас у соцмережах поширилися кадри задимлення в районі стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

У Telegram-пабліках пишуть, що сам стадіон цілий, удар прийшовся поруч.

Також міський голова Віталій Кличко писав, що у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав на відкриту територію, сталося загоряння трави. Екстрені служби працюють на місці.

У ФК Динамо Київ офіційно підтвердили атаку на стадіон Лобановського та зауважили, що він не постраждав.

– Під час чергового терористичного обстрілу Києва зафіксоване падіння уламків неподалік динамівської арени ім. В.Лобановського. Сам стадіон без ушкоджень, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що БпЛА впав у районі Паркової дороги. На щастя, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Нагадаємо, РФ з ночі 27 серпня атакує столицю та Київську область. Так, у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень.

Наслідки російського обстрілу також фіксували у Фастівському, Броварському та Вишгородському районах.

Крім того, вибухи пролунали і в інших містах України – Одесі, Запоріжжі, а також у Полтавській області.

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