Ворог протягом дня бив по Київській області безпілотниками. Внаслідок атаки на Київщину в Бучанському районі загорілися складські приміщення, лунають вибухи.

Про це заявив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину 28 серпня: які наслідки

– Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами, – написав очільник ОВА.

За його словами, тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 Київ – Чоп з 15-го по 32-й кілометр.

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На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки на Київщину та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу.

– Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється. Прошу жителів району не наближатися до місця події та дотримуватися вказівок екстрених служб, – додав Ткаченко.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня пролунали вибухи у Києві. За словами мера Віталія Кличка, сили ППО відбивали атаку російських дронів.

Внаслідок атаки РФ на Київ постраждала людина у Святошинському районі.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом дня 28 серпня (із 6:30 по 19:00) ворог атакував Україну сімома S8000 Бандероль та 96 ударними БпЛА, понад 70 із них – реактивні.

Більшість дронів ворог спрямував у бік Києва.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено шість S8000 Бандероль та 73 ударних безпілотника.

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