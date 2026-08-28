СБУ разоблачила коррупционную схему на более 12 млн грн при закупке FPV-дронов для защитников Харькова.

СБУ разоблачила хищения на закупке FPV-дронов для защитников Харькова

Как сообщает СБУ, Департамент военной контрразведки во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Командующего Силами территориальной обороны ВСУ разоблачили группу лиц, которые присвоили бюджетные средства при закупке дронов для украинской армии.

В ходе расследования выяснили, что организатором сделки является бывший командир бригады ТРО в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность.

Сейчас смотрят

По материалам дела, он организовал закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, привлекая к противоправной деятельности других лиц. В дальнейшем беспилотники должны были доставить военным ВСУ на Харьковском направлении.

Однако, по имеющейся информации, договоры на поставку вооружения оказались фиктивными. Ни один из “законтрактованных” беспилотников не поступил к украинским защитникам, что негативно сказалось на выполнении задач на передовой.

Несмотря на это, злоумышленники организовали оформление документов так, будто беспилотники были переданы военным. В частности, должностное лицо предоставило на подпись фиктивные акты приема-передачи БпЛА без фактической поставки.

После этого фигурант требовал от личного состава скрыть отсутствие дронов во время проверки и оформить списание имущества как утраченного на поле боя.

Сотрудники СБУ задержали чиновника по месту службы вместе с еще тремя лицами.

Согласно приказу командующего Силами территориальной обороны ВСУ, фигурант уволен с занимаемой должности.

Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.