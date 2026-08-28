Схема на 12 млн: СБУ разоблачила хищение при закупке дронов для защитников Харькова
- СБУ раскрыла группу лиц, которых подозревают в присвоении более 12 млн грн во время закупки FPV-дронов для защитников Харькова.
- В ведомстве раскрыли детали, в частности того, как действовала схема, а также кто был организатором коррупционной схемы.
СБУ разоблачила коррупционную схему на более 12 млн грн при закупке FPV-дронов для защитников Харькова.
СБУ разоблачила хищения на закупке FPV-дронов для защитников Харькова
Как сообщает СБУ, Департамент военной контрразведки во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и Командующего Силами территориальной обороны ВСУ разоблачили группу лиц, которые присвоили бюджетные средства при закупке дронов для украинской армии.
В ходе расследования выяснили, что организатором сделки является бывший командир бригады ТРО в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность.
По материалам дела, он организовал закупку 580 FPV-дронов на общую сумму более 12 млн грн, привлекая к противоправной деятельности других лиц. В дальнейшем беспилотники должны были доставить военным ВСУ на Харьковском направлении.
Однако, по имеющейся информации, договоры на поставку вооружения оказались фиктивными. Ни один из “законтрактованных” беспилотников не поступил к украинским защитникам, что негативно сказалось на выполнении задач на передовой.
Несмотря на это, злоумышленники организовали оформление документов так, будто беспилотники были переданы военным. В частности, должностное лицо предоставило на подпись фиктивные акты приема-передачи БпЛА без фактической поставки.
После этого фигурант требовал от личного состава скрыть отсутствие дронов во время проверки и оформить списание имущества как утраченного на поле боя.
Сотрудники СБУ задержали чиновника по месту службы вместе с еще тремя лицами.
Согласно приказу командующего Силами территориальной обороны ВСУ, фигурант уволен с занимаемой должности.
Следователи Главного следственного управления СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований).
Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к схеме.