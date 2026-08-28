СБУ викрила розкрадання понад 12 млн грн на закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова.

СБУ викрила корупційну схему з закупівлі FPV-дронів для оборонців Харкова

Як повідомляє СБУ, Департамент військової контррозвідки у взаємодії з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командувача Сил територіальної оборони ЗСУ викрили групу осіб, які привласнили бюджетні кошти під час закупівлі дронів для української армії.

Під час розслідування з’ясували, що організатором оборудки є колишній командир бригади ТрО у Київській області, який на момент вчинення злочину перебував на посаді.

Зараз дивляться

За матеріалами справи, він організував закупівлю 580 FPV-дронів на загальну суму понад 12 млн грн, залучивши до протиправної діяльності інших осіб. У подальшому безпілотники мали доставити військовим ЗСУ на Харківському напрямку.

Проте, за наявною інформацією, договори на поставку озброєння виявилися фіктивними. Жоден із “законтрактованих” безпілотників не надійшов до українських захисників, що негативно позначилося на виконанні завдань на передовій.

Попри це, зловмисники організували оформлення документів так, ніби безпілотники були передані військовим. Зокрема, посадовець надав на підпис фіктивні акти приймання-передачі БпЛА без фактичної поставки.

Після цього фігурант вимагав від особового складу приховати відсутність дронів під час перевірки та оформити списання майна як втраченого на полі бою.

Співробітники СБУ затримали посадовця за місцем служби разом із ще трьома особами.

Відповідно до наказу командувача Сил територіальної оборони ЗСУ, фігуранта звільнено із займаної посади.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі продовжується розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.