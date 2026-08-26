За $10 тыс. помогал избежать призыва: СБУ задержала бывшего депутата
- Экс-нардеп организовал схему незаконного оформления инвалидности для уклонения от мобилизации.
- Стоимость оформления фейковой инвалидности составляла $10 тыс.
- Для реализации схемы использовали связи в медицинских учреждениях Николаевской области.
СБУ совместно с Нацполицией разоблачили и задержали бывшего народного депутата Украины, который организовал схему незаконного оформления инвалидности для военнообязанных, чтобы они могли избежать мобилизации.
Об этом СБУ сообщила в среду, 26 августа.
Экс-нардеп помогал мужчинам избегать мобилизации
— За $10 тыс. он предлагал военнообязанным оформить фейковую инвалидность для уклонения от призыва, – говорится в сообщении.
Для реализации схемы экс-нардеп использовал собственные связи в медицинских учреждениях Николаевской области.
По материалам дела, сначала участники сделки оформляли клиентов на “стационарный режим” якобы для лечения кардиологических и неврологических заболеваний.
— После “выписки” из медучреждений уклонистам вручали заключения комиссии об установлении 3-й группы инвалидности, – уточняют в ведомстве.
Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность организатора схемы. Его задержали вместе с посредником после получения второй части средств за подготовку полного пакета фиктивных документов об инвалидности.
Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
В настоящее время продолжается расследование. Правоохранители устанавливают всех участников сделки для привлечения их к ответственности.
В СБУ не назвали имя задержанного экс-нардепа. Источники Интерфакс-Украина в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Вадиме Подберезняке.
Он был народным депутатом VIII созыва, избранным от Народного Фронта, и приобрел депутатские полномочия в декабре 2015 года.