Российские войска ударили по Киевскому району Харькова, попав по торговому центру.

Об этом сообщают руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и городской глава Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове днем ​​28 августа: какие последствия

По предварительным данным, войска РФ нанесли удар по торговому центру в Киевском районе Харькова.

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– Выясняем все обстоятельства. Экстренные службы направляются на место удара, – уточнили в Харьковской ОВА.

Атаки на Харьков и область: что известно

За прошедшие сутки под российские удары попали город Харьков и 16 населенных пунктов региона. Как сообщили в ОВА, в результате обстрелов двое погибших и 13 пострадавших, среди них — двое детей.

В Харькове погиб 26-летний мужчина, получили ранения 25-летняя женщина и 36-летний мужчина, а острую реакцию на стресс получили женщины 58 и 26 лет и 38-летний мужчина.

В городе Змиев Харьковской области погибла 38-летняя женщина, получили острую реакцию на стресс 10-летняя девочка и 61-летняя женщина.

Также в городе Изюм ранены женщины 55 и 54 лет, получили острую реакцию на стресс женщины 56 и 85 лет, 53-летний мужчина и 10-летняя девочка.

По информации ОВА, российские войска атаковали беспилотниками Киевский, Индустриальный и Основянский район Харькова.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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