Російські війська вдарили по Київському району Харкова, поціливши по торговому центру.

Про це повідомляють керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

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За попередніми даними, війська РФ завдали удару по торговому центру в Київському районі Харкова.

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– Зʼясовуємо всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удару, – уточнили у Харківській ОВА.

Атаки на Харків та область: що відомо

Протягом минулої доби під російські удари потрапили місто Харків і 16 населених пунктів регіону. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілів є двоє загиблих та 13 постраждалих, серед них – двоє дітей.

Зокрема, у Харкові загинув 26-річний чоловік, зазнали поранень 25-річна жінка і 36-річний чоловік, а гостру реакцію на стрес отримали жінки 58 і 26 років та 38-річний чоловік.

Крім цього, у місті Зміїв на Харківщині загинула 38-річна жінка, дістали гостру реакцію на стрес 10-річна дівчинка і 61-річна жінка.

У місті Ізюм поранено жінок 55 і 54 років, дістали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 85 років, 53-річний чоловік і 10-річна дівчинка.

За інформацією ОВА, російські війська атакували безпілотниками Київський, Індустріальний і Основ’янський район Харкова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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