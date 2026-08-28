Вибухи в Харкові: РФ влучила в торговий центр
Російські війська вдарили по Київському району Харкова, поціливши по торговому центру.
Про це повідомляють керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
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За попередніми даними, війська РФ завдали удару по торговому центру в Київському районі Харкова.
– Зʼясовуємо всі обставини. Екстрені служби прямують на місце удару, – уточнили у Харківській ОВА.
Атаки на Харків та область: що відомо
Протягом минулої доби під російські удари потрапили місто Харків і 16 населених пунктів регіону. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілів є двоє загиблих та 13 постраждалих, серед них – двоє дітей.
Зокрема, у Харкові загинув 26-річний чоловік, зазнали поранень 25-річна жінка і 36-річний чоловік, а гостру реакцію на стрес отримали жінки 58 і 26 років та 38-річний чоловік.
Крім цього, у місті Зміїв на Харківщині загинула 38-річна жінка, дістали гостру реакцію на стрес 10-річна дівчинка і 61-річна жінка.
У місті Ізюм поранено жінок 55 і 54 років, дістали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 85 років, 53-річний чоловік і 10-річна дівчинка.
За інформацією ОВА, російські війська атакували безпілотниками Київський, Індустріальний і Основ’янський район Харкова.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 647-му добу.
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