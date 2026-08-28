Враг снова ударил по Эпицентру в Запорожье: есть раненые и разрушения
- 28 августа в Запорожье раздался мощный взрыв.
- Российские военные в очередной раз атаковали торговый центр.
- Предварительно один человек пострадал.
Сегодня, 28 августа, раздался мощный взрыв в Запорожье. Российские военные снова атаковали торговый центр Эпицентр.
Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Атака на Эпицентр в Запорожье
— Враг еще раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья, — написал в соцсетях Иван Федоров.
Несмотря на то что Федоров не уточнил, какой торговый центр атакован, на опубликованном областной военной администрацией фото видно, что горит именно Эпицентр.
Сначала руководитель ОВА сообщил, что в результате атаки ранения получил один человек. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших увеличилось до четырех.
Эпицентр в Запорожье атаковал российский дрон. В настоящее время горит около 2 тыс. кв. м площади гипермаркета.
Ночью 15 августа Россия атаковала дронами Эпицентр в Запорожье. В торговом центре произошел пожар.
12 августа в результате атаки был поврежден гипермаркет Эпицентр в одном из спальных районов Запорожья. По данным прокуратуры, там почти полностью уничтожены товары и материалы.
Напомним, что 5 августа РФ атаковала два логистических комплекса сети Эпицентр. В частности, после вражеского удара в Киеве полностью сгорел логистический центр по улице Вискозной. Это был один из ключевых узлов логистической сети.
Также под удар попал логистический производственный комплекс в Калиновке. Там погиб работник предприятия, трое его коллег получили ранения. Они находятся в больнице.
Фото: Запорожская ОВА