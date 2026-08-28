Сегодня, 28 августа, раздался мощный взрыв в Запорожье. Российские военные снова атаковали торговый центр Эпицентр.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Эпицентр в Запорожье

— Враг еще раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья, — написал в соцсетях Иван Федоров.

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Несмотря на то что Федоров не уточнил, какой торговый центр атакован, на опубликованном областной военной администрацией фото видно, что горит именно Эпицентр.

Сначала руководитель ОВА сообщил, что в результате атаки ранения получил один человек. Впоследствии стало известно, что количество пострадавших увеличилось до четырех.

Эпицентр в Запорожье атаковал российский дрон. В настоящее время горит около 2 тыс. кв. м площади гипермаркета.

Ночью 15 августа Россия атаковала дронами Эпицентр в Запорожье. В торговом центре произошел пожар.

12 августа в результате атаки был поврежден гипермаркет Эпицентр в одном из спальных районов Запорожья. По данным прокуратуры, там почти полностью уничтожены товары и материалы.

Напомним, что 5 августа РФ атаковала два логистических комплекса сети Эпицентр. В частности, после вражеского удара в Киеве полностью сгорел логистический центр по улице Вискозной. Это был один из ключевых узлов логистической сети.

Также под удар попал логистический производственный комплекс в Калиновке. Там погиб работник предприятия, трое его коллег получили ранения. Они находятся в больнице.

Фото: Запорожская ОВА

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