Уночі проти 31 серпня російські війська понад 10 разів атакували Дніпропетровську область. Під ударами опинилися чотири райони.

Про наслідки російських атак повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровську область 31 серпня: що відомо

Російські війська протягом ночі застосовували проти Дніпропетровської області безпілотники, артилерію та авіабомби. Загалом ворог атакував регіон понад 10 разів.

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Наслідки зафіксовані в чотирьох районах області:

Нікопольський район — російські війська били по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджено сонячну панель.

— російські війська били по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджено сонячну панель. Криворізький район — під ударом перебувала Зеленодольська громада.

— під ударом перебувала Зеленодольська громада. Синельниківський район — атак зазнали Васильківська, Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль та зупинка громадського транспорту.

— атак зазнали Васильківська, Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобіль та зупинка громадського транспорту. Павлоградський район — росіяни поцілили по Троїцькій та Богданівській громадах. Виникли пожежі, пошкоджено підприємство.

У Павлоградському районі внаслідок російської атаки також постраждав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Загалом упродовж цієї ночі Сили оборони знищили дев’ять ворожих БпЛА над Дніпропетровщиною.

Наразі остаточні наслідки атаки на Дніпропетровську область встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

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