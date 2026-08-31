Взрывы в Кривом Роге прогремели днем 31 августа во время атаки российских беспилотников.

Об атаке сообщили глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул и начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Кривом Роге 31 августа: что известно

По данным местных и областных властей, российские войска атаковали Кривой Рог реактивным Шахедом. Удар пришелся по промышленному предприятию города.

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На территории предприятия возник пожар. Его уже локализовали, на месте продолжается аварийно-спасательная операция.

В результате российской атаки на Кривой Рог 31 августа пострадали двое мужчин 1967 и 1978 годов рождения. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас окончательные последствия атаки на Кривой Рог еще выясняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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