В результате утренней атаки на Киевскую область 31 августа пострадали как минимум четыре человека.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевскую область 31 августа: что известно

По словам Ткаченко, в Броварском районе в результате российской атаки повреждены складские помещения и торговое заведение.

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В Бориспольском районе повреждены три складских помещения и многоквартирный дом.

В результате утренней атаки на Киевскую область сегодня четыре человека получили травмы. Двое мужчин получили осколочные ранения конечностей, их госпитализировали в местную больницу.

Еще двое людей пострадали в Броварском районе. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Во время воздушной тревоги 31 августа в Киевской городской военной администрации сначала сообщили о возгорании складских помещений в Деснянском районе столицы. На тот момент в Киеве и области фиксировали угрозу применения российских беспилотников.

Позже в КГВА уточнили, что пожар возник не в пределах Киева, а в селе Погребы Киевской области.

Работы по ликвидации последствий российской атаки на Киевскую область 31 августа продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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