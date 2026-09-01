Российские войска нанесли ночной удар баллистическими ракетами по Киеву, попав по железнодорожному депо и другим объектам. В результате атаки погибли семь человек, из них шестеро – это работники Укрзализныци.

Обновлено в 08:00. Об этом сообщили ГСЧС и глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.

Атака на Киев: погибли работники Укрзализныци

По словам Перцовского, баллистический удар по депо унес жизни семи человек, из которых шестеро – это сотрудники Укрзализныци. Еще один находится в больнице с ранениями.

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В ГСЧС уточнили, что это попадание зафиксировали в Дарницком районе Киева. Там в результате попадания возник пожар на двух локациях.

– Рядом наши, оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись по укрытиям, помогаем им прийти в себя, – отметил он.

Как рассказал Перцовский, в результате российской атаки много разрушений. Рядом расположен полностью разрушенный цех.

Кроме этого, ряд пожаров устраняют спасатели. На двух перегонах закрывали движение, однако теперь оно открыто.

– Но все это ничто рядом с ужасной потерей коллег. Связываемся с близким. Все рядом с ними, чтобы пройти это сверхсложное время. Горькая до невозможности ночь, – подчеркнул Перцовский.

В ночь на 1 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 651-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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