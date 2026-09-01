Удар баллистикой по депо в Киеве: погибли 7 человек, из них 6 — работники Укрзализныци
Российские войска нанесли ночной удар баллистическими ракетами по Киеву, попав по железнодорожному депо и другим объектам. В результате атаки погибли семь человек, из них шестеро – это работники Укрзализныци.
Обновлено в 08:00. Об этом сообщили ГСЧС и глава правления АО Укрзализныця Александр Перцовский.
Атака на Киев: погибли работники Укрзализныци
По словам Перцовского, баллистический удар по депо унес жизни семи человек, из которых шестеро – это сотрудники Укрзализныци. Еще один находится в больнице с ранениями.
В ГСЧС уточнили, что это попадание зафиксировали в Дарницком районе Киева. Там в результате попадания возник пожар на двух локациях.
– Рядом наши, оказывается вся необходимая помощь. Десятки успели спастись по укрытиям, помогаем им прийти в себя, – отметил он.
Как рассказал Перцовский, в результате российской атаки много разрушений. Рядом расположен полностью разрушенный цех.
Кроме этого, ряд пожаров устраняют спасатели. На двух перегонах закрывали движение, однако теперь оно открыто.
– Но все это ничто рядом с ужасной потерей коллег. Связываемся с близким. Все рядом с ними, чтобы пройти это сверхсложное время. Горькая до невозможности ночь, – подчеркнул Перцовский.
В ночь на 1 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, в результате чего есть погибшие и пострадавшие люди.
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