Маліновська Ангеліна
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Взрывы в Киеве: на территории спорткомплекса возник пожар, повреждены складские помещения
В Киеве прогремели взрывы — в Обуховском и Бучанском районах фиксируют последствия российского обстрела.
Атака на Киев 2 сентября: что известно
Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки возник пожар на территории частного спортивного комплекса в Обуховском районе.
Предварительно ранение получили два человека, врачи оказывают им необходимую помощь.
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Кроме того, повреждены складские помещения в Бучанском районе.
Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки. Информация уточняется.
– Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях, – подчеркнул Тимур Ткаченко.
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