В Киеве прогремели взрывы — в Обуховском и Бучанском районах фиксируют последствия российского обстрела.

Атака на Киев 2 сентября: что известно

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки возник пожар на территории частного спортивного комплекса в Обуховском районе.

Предварительно ранение получили два человека, врачи оказывают им необходимую помощь.

Сейчас смотрят

Кроме того, повреждены складские помещения в Бучанском районе.

Спасатели работают на местах и ​​ликвидируют последствия вражеской атаки. Информация уточняется.

– Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях, – подчеркнул Тимур Ткаченко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.