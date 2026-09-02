Взрывы в Киеве прогремели утром 2 сентября во время воздушной тревоги.

Об угрозе сообщили Киевская городская военная администрация и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Киеве 2 сентября: что известно

Воздушную тревогу в столице объявили из-за угрозы применения российских беспилотников. В КГВА призвали жителей Киева немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до отбоя.

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До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении реактивного БПЛА на Киев с юга. Также фиксировали движение других реактивных беспилотников в направлении Киева и области.

Вскоре в Киеве раздались взрывы. Позже в столице слышались повторные взрывы.

Сейчас воздушная тревога продолжается. Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших пока нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 652-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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