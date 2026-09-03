Россия в ночь на 3 сентября атаковала Киевскую область, есть раненые.

Атака на Киевщину 3 сентября: что известно

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, в результате вражеской атаки в Бориспольском районе осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Враг повредил складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

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Также есть еще одна пострадавшая в Обуховском районе – женщина получила острую реакцию на стресс. Вся необходимая медицинская помощь была оказана ей на месте.

Также в районе возник пожар частного дома, поврежден автомобиль.

На местах работают все оперативные службы. Последствия атаки фиксируются и уточняются.

Напомним, что ночью РФ также атаковала Одессу, в результате чего был поврежден 21-этажный жилой дом. Там повреждены квартиры с 10-го по 17-й этажи, а также автомобили.

В результате удара пострадали 17 человек, среди них трое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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