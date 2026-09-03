Российские войска ночью и утром 3 сентября атаковали регионы Украины ударными беспилотниками.

В Одессе поврежден многоэтажный жилой дом и автомобили, в Киевской области под ударом оказались складские и торговые объекты, а в Хмельницкой области атаки вызвали пожары на предприятиях.

В Запорожье российский дрон разрушил нежилое здание.

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Тем временем московские аэропорты вторую ночь подряд ограничивали работу из-за сообщений о дронах, направлявшихся в российскую столицу.

Среди других событий утра — решение министра обороны Эстонии Ханно Певкура уйти в отставку после скандала вокруг оборонных закупок, в частности боеприпасов для Украины.

Укрзализныця также напомнила об уголовной ответственности за распространение конфиденциальной информации, которая может попасть в кадр при съемке железнодорожных объектов.

Об этих и других событиях ночи и утра 3 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Одессу

В ночь на 3 сентября российские войска снова атаковали Одессу. Одним из наиболее пострадавших объектов стал 21-этажный жилой дом.

В многоэтажке повреждены квартиры с 10-го по 17-й этаж. Также разбиты автомобили, припаркованные возле дома.

В результате российского удара пострадали 17 человек, среди них трое детей.

Две атаки на Хмельницкую область

Хмельницкая область в течение ночи дважды подвергалась атаке российских ударных дронов. По воздушным целям работали силы ПВО.

В Хмельницком обломки сбитого БпЛА упали на территорию одного из предприятий.

После падения обломков загорелся грузовик, также было повреждено складское помещение.

Водитель автомобиля получил ранения от обломков. Мужчину госпитализировали.

Во время повторной атаки последствия зафиксировали уже на территории другого предприятия области. Там загорелись складские помещения, площадь пожара достигла около 200 кв. м.

На место прибыли подразделения ГСЧС. Огонь сначала локализовали, а затем пожары, вызванные ночными атаками, полностью ликвидировали.

Удар по Киевской области

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали Киевскую область. Последствия зафиксировали в Бориспольском районе.

В результате удара осколочные ранения получил мужчина. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Российская атака также привела к повреждению гражданских объектов.

В частности, были повреждены складские помещения, административное здание, магазин и МАФы.

Атака дрона на Запорожье

В ночь на 3 сентября российский беспилотник атаковал Запорожье.

В одном из районов города в результате удара было разрушено нежилое здание.

После попадания на открытой территории вспыхнул пожар. Именно он и стал причиной дыма, который могли видеть жители города.

По предварительной информации областных властей, люди в результате этой атаки не пострадали.

Московские аэропорты вторую ночь подряд ограничивали работу

Аэропорты Москвы вторую ночь подряд вводили ограничения на приём и отправку самолетов на фоне сообщений об атаках беспилотников.

В ночь на 3 сентября ограничения коснулись Внукова, Шереметьево и Жуковского. В Внукове позже разрешили выполнять рейсы только после согласования с соответствующими российскими органами.

Проблемы с работой аэропортов фиксировались и в предыдущую ночь. По данным Flightradar24, которые приводит The Moscow Times, в Шереметьево тогда отменили 21 рейс и задержали 235, а во Внуково — отменили 22 и задержали 94.

Ограничения в эту ночь вводили не только в Москве. Временно они действовали также в аэропортах Ярославля, Пензы, Саратова, Геленджика, Сочи и Нижнего Новгорода.

Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о дронах, направлявшихся в российскую столицу. По его словам, российская ПВО якобы сбила 17 беспилотников на подлете к Москве.

Ограничения введены после того, как Украина официально предупредила Международную организацию гражданской авиации о повышенной опасности полетов в российском воздушном пространстве.

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что соответствующие предупреждения передали также авиакомпаниям и правительствам других стран. Украина призвала перевозчиков избегать полетов над территорией РФ.

Министр обороны Эстонии уходит в отставку

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о намерении покинуть пост на фоне критики оборонных закупок и выводов Национального аудиторского управления.

Певкур объяснил свое решение политической ответственностью за работу всего оборонного сектора, который находится в его подчинении. Он готов передать пост преемнику тогда, когда это будет удобно премьер-министру страны.

Одним из самых резонансных вопросов стали закупки артиллерийских боеприпасов для Украины.

По данным эстонских СМИ, в общей сложности €70 млн аванса перечислили индийским компаниям, которые до этого, как утверждается, не имели опыта продажи боеприпасов.

Бывший руководитель Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар заявил, что ключевые решения по таким контрактам согласовывались с руководством Министерства обороны.

Певкур подтвердил, что документы по контрактам поступали к нему, но сказал, что лично их не читал. По его словам, министр не ведет переговоров по конкретным закупкам, но считает нужным взять на себя политическую ответственность за ситуацию.

Певкур возглавлял Министерство обороны Эстонии с 2022 года.

Укрзализныця предупредила об ответственности за съемку объектов

Укрзализныця призвала украинцев не проводить несанкционированную фото- и видеосъемку объектов железнодорожной инфраструктуры во время войны.

В компании объяснили, что даже обычный на первый взгляд кадр может содержать сведения о расположении объектов, их техническом состоянии, последствиях российских ударов, подвижном составе или другую информацию, которая может представлять интерес для противника.

Речь идет, в частности, о депо, станциях, энергетических объектах, системах сигнализации и связи. Укрзализныця напомнила, что железнодорожная инфраструктура относится к критически важным объектам.

Компания призвала не проникать на территории депо, подстанций, мест российских ударов и других объектов ради фото или видео. Съемки на железнодорожных объектах должны предварительно согласовываться.

Если же в кадр попадет информация о перемещении украинских военных, техники или вооружения по железной дороге, при определенных обстоятельствах это может стать основанием для уголовной ответственности.

В Укрзализныце напомнили, что за такие действия законом может предусмотреться до восьми лет лишения свободы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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