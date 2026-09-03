Днем 3 сентября в Днепре прогремели взрывы во время удара российских беспилотников.

О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Взрывы в Днепре 3 сентября: что известно

Перед взрывами в Днепре Военно-воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника в сторону города с севера.

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Позже стало известно, что российские войска атаковали город, где загорелся склад логистической компании. Кроме того, в результате удара пожар вспыхнул и в пригороде.

По последним данным, в результате взрывов в Днепре 3 сентября один человек погиб. Еще восемь человек получили ранения.

Четверо из них находятся в больнице. Один пострадавший в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших — 20-летний парень, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальных раненых обследуют врачи.

Информация об окончательных последствиях российской атаки на Днепр сегодня уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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