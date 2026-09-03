Взрывы в Днепре 3 сентября: после удара загорелся склад логистической компании, есть погибший и пострадавшие
Днем 3 сентября в Днепре прогремели взрывы во время удара российских беспилотников.
О последствиях атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Взрывы в Днепре 3 сентября: что известно
Перед взрывами в Днепре Военно-воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российского беспилотника в сторону города с севера.
Позже стало известно, что российские войска атаковали город, где загорелся склад логистической компании. Кроме того, в результате удара пожар вспыхнул и в пригороде.
По последним данным, в результате взрывов в Днепре 3 сентября один человек погиб. Еще восемь человек получили ранения.
Четверо из них находятся в больнице. Один пострадавший в тяжелом состоянии.
Среди пострадавших — 20-летний парень, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальных раненых обследуют врачи.
Информация об окончательных последствиях российской атаки на Днепр сегодня уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.