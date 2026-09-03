В результате взрывов в Печенигах Чугуевского района Харьковской области пострадали как минимум 10 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Печенигах 3 сентября: что известно

По словам главы ОГА, на месте взрывов в Печенигах возник пожар — загорелись дом и хозяйственная постройка. Специализированные службы работают на месте и устраняют последствия атаки.

Сейчас смотрят

По последним данным, в результате российского удара пострадали десять человек. Среди них — двое детей.

Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Информация о последствиях ракетного удара уточняется.

В общей сложности за последние сутки российские удары пришлись на десять населенных пунктов Харьковской области. Враг применил ракеты, беспилотники типа Молния, FPV-дроны и десятки БпЛА других типов.

В результате обстрелов в Хотимле и Золочеве были ранены двое мужчин. Кроме того, в Прудянке из-за взрыва автомобиля на неизвестном устройстве пострадали мужчина и женщина, а медики оказали помощь мужчине, получившему ранение во время обстрела Замирцев 1 сентября.

Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры фиксировали в Богодуховском, Купянском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах. В частности, были повреждены жилые и административные здания, медицинское учреждение, склад, автомобили и железнодорожная инфраструктура.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные за сутки отбили семь атак российских сил, а на Купянском направлении противник девять раз пытался укрепить свои позиции.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.