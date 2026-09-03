Унаслідок вибухів у Печенігах Чугуївського району Харківської області постраждали, щонайменше, 10 людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи у Печенігах 3 вересня: що відомо

За даними очільника ОВА, на місці вибухів у Печенігах виникла пожежа – загорілися будинок та господарча споруда. Профільні служби працюють на місці та ліквідовують наслідки атаки.

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За останніми даними, внаслідок російського удару постраждали десятеро людей. Серед них – двоє дітей.

Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків ракетного удару уточнюється.

Загалом, упродовж минулої доби російських ударів зазнали десять населених пунктів Харківської області. Ворог застосував ракету, безпілотники типу Молнія, FPV-дрони та десятки БпЛА інших типів.

Внаслідок обстрілів у Хотімлі та Золочеві були поранені двоє чоловіків. Крім того, у Прудянці через підрив автомобіля на невідомому пристрої постраждали чоловік і жінка, а медики надали допомогу чоловікові, який дістав поранення під час обстрілу Замірців 1 вересня.

Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури фіксували у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах. Зокрема, були пошкоджені житлові й адміністративні будівлі, медичний заклад, склад, автомобілі та залізнична інфраструктура.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові протягом доби відбили сім атак російських сил, а на Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався покращити свої позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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