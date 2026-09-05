Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрыв в Киеве: мужчина взорвал боеприпас, есть пострадавшие
Вечером 4 сентября прогремел взрыв в Киеве. В одном из районов города мужчина привел в действие боеприпас.
Об этом сообщила полиция Киева.
Взрыв в Киеве 4 сентября: что известно
По предварительным данным правоохранителей, взрыв в Киеве произошел в Святошинском районе.
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Там мужчина привел в действие боеприпас. В результате детонации он получил телесные повреждения.
Также пострадали еще трое человек, которые в момент взрыва в Киеве находились рядом.
Таким образом, на данный момент известно о четырех пострадавших.
Информации о тяжести их травм пока нет. Медики оказывают им помощь.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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