Вечером 4 сентября прогремел взрыв в Киеве. В одном из районов города мужчина привел в действие боеприпас.

Об этом сообщила полиция Киева.

Взрыв в Киеве 4 сентября: что известно

По предварительным данным правоохранителей, взрыв в Киеве произошел в Святошинском районе.

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Там мужчина привел в действие боеприпас. В результате детонации он получил телесные повреждения.

Также пострадали еще трое человек, которые в момент взрыва в Киеве находились рядом.

Таким образом, на данный момент известно о четырех пострадавших.

Информации о тяжести их травм пока нет. Медики оказывают им помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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