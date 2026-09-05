Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибух у Києві: чоловік підірвав боєприпас, є постраждалі
Увечері 4 вересня прогримів вибух у Києві. В одному з районів міста чоловік привів у дію боєприпас.
Про це повідомила поліція Києва.
Вибух у Києві 4 вересня: що відомо
За попередніми даними правоохоронців, вибух у Києві стався у Святошинському районі.
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Там чоловік привів у дію боєприпас. Унаслідок детонації він дістав тілесні ушкодження.
Також постраждали ще троє людей, які в момент вибуху в Києві перебували поруч.
Таким чином, наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Інформації про важкість їхніх травм поки немає. Медики надають їм допомогу.
На місці надзвичайної події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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