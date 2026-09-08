Российские войска с вечера 7 сентября массированно атаковали Киевскую область реактивными беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Под ударом оказались населенные пункты и гражданская инфраструктура.

О последствиях атаки сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Ночная атака на Киевскую область 8 сентября

По его словам, в Белой Церкви осколочные ранения получил мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь.

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В результате российской атаки повреждены частные дома, многоквартирные дома, предприятия, производственные и складские помещения, а также автомобили.

В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском районе повреждены складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения, а в Обуховском — частный дом.

На Белоцерковщине повреждены производственное и складское помещение, два многоквартирных дома и частное домовладение.

Кроме того, российские беспилотники дважды атаковали здание одного из логистических комплексов. Спасатели оперативно прибыли на места и ликвидировали возгорание.

Все пожары на Киевщине, вызванные российской атакой, ликвидированы. На местах продолжают работу спасатели и аварийные службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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