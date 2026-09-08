Російські війська з вечора 7 вересня масовано атакували Київську область реактивними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Під ударом опинилися населені пункти та цивільна інфраструктура.

Про наслідки атаки повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нічна атака на Київську область 8 вересня

За його словами, у Білій Церкві осколкові поранення дістав чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.

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Унаслідок російської атаки пошкоджено приватні будинки, багатоквартирні будинки, підприємства, виробничі та складські приміщення, а також автомобілі.

У Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському районі зазнали пошкоджень складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння, а в Обухівському — приватний будинок.

На Білоцерківщині пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки й приватне домоволодіння.

Крім того, російські безпілотники двічі атакували будівлю одного з логістичних комплексів. Рятувальники оперативно прибули на місця та ліквідували загоряння.

Наразі всі пожежі на Київщині, спричинені російською атакою, ліквідовані. На місцях продовжують працювати рятувальники й аварійні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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