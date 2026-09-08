Росія атакувала потяг сполученням Дніпро – Запоріжжя, в результаті чого сталася пожежа.

Атака на потяг Дніпро – Запоріжжя 8 вересня: що відомо

Після атаки РФ на потяг сполученням Дніпро – Запоріжжя загинула одна з провідниць.

– Терор проти пасажирських поїздів продовжується. Цього разу в сполученні Дніпро – Запоріжжя. Прицільне влучання по регіональному поїзду, – повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський в Facebook.

Перцовський зауважив, що під час моніторингу загроз потяг завчасно зупинили, пасажири перейшли у мобільне укриття і не постраждали.

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Крім того, він оприлюднив відео охопленого вогнем вагона потяга.

В Укрзалізниці розповіли деталі щодо загибелі провідниці під час атаки потягу. Відомо, що вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя.

– Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий момент. Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку, – наголосили в Укрзалізниці.

Перцовський зауважив, що для оперативного підвезення пасажирів спільно з Дніпропетровською та Запорізькою обладміністраціями організовують автобуси.

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