РФ атакувала потяг Дніпро — Запоріжжя: спалахнула пожежа, загинула провідниця
- Росія атакувала потяг сполученням Дніпро – Запоріжжя.
- У ньому перебували пасажири, яких вдалося вчасно евакуювати.
- Відомо, що загинула одна з провідниць, яка повернулась до потяга під час атаки.
Росія атакувала потяг сполученням Дніпро – Запоріжжя, в результаті чого сталася пожежа.
Атака на потяг Дніпро – Запоріжжя 8 вересня: що відомо
Після атаки РФ на потяг сполученням Дніпро – Запоріжжя загинула одна з провідниць.
– Терор проти пасажирських поїздів продовжується. Цього разу в сполученні Дніпро – Запоріжжя. Прицільне влучання по регіональному поїзду, – повідомив голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський в Facebook.
Перцовський зауважив, що під час моніторингу загроз потяг завчасно зупинили, пасажири перейшли у мобільне укриття і не постраждали.
Крім того, він оприлюднив відео охопленого вогнем вагона потяга.
В Укрзалізниці розповіли деталі щодо загибелі провідниці під час атаки потягу. Відомо, що вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Ворожий удар забрав її життя.
– Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої колеги. Уся залізнична родина разом із ними у цей важкий момент. Ця трагедія ще раз нагадує: під час евакуації кожна секунда має значення. Не можна повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку, – наголосили в Укрзалізниці.
Перцовський зауважив, що для оперативного підвезення пасажирів спільно з Дніпропетровською та Запорізькою обладміністраціями організовують автобуси.