РФ дважды ударила дронами по поезду Киев — Сумы: какие последствия атаки
- РФ дважды атаковала БпЛА поезд Киев – Сумы.
- Поезд остановили до удара из-за воздушной тревоги.
- Для перевозки пассажиров привлекли четыре автобуса.
Российские войска утром 8 сентября атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением Киев — Сумы. На подъезде к Сумам враг нанес по нему два прицельных удара.
Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров, ГСЧС и глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.
Атака на поезд Киев — Сумы 8 сентября
По словам Григорова, поезд остановили еще до атаки из-за воздушной тревоги. Пассажиры, а также поездная и локомотивная бригады успели покинуть поезд и перейти в безопасное место.
В результате вражеского удара возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Для эвакуации людей привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти. В общей сложности вывезли 90 пассажиров, после чего их доставляют в пункты назначения.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Перцовский подчеркнул, что преждевременная остановка поезда и скорая реакция пассажиров и железнодорожников помогли избежать жертв.
— Враг не прекращает попытки обрывать сообщения с прифронтовыми общинами. Железнодорожники не перестают смело ездить и сохранять такие сообщения. Наши мониторинговые мероприятия и своевременная реакция каждого пассажира и следование командам поездной бригады – продолжают спасать жизнь, – подчеркнул Перцовский.
Атаки на поезда
2 сентября российский беспилотник попал вблизи пассажирского поезда №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. К счастью, пассажиры и сотрудники УЗ не пострадали.
13 августа реактивный беспилотник типа Шахед ударил по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. В результате атаки погибли машинист и его помощник.
19 июля российские войска ударными беспилотниками атаковали пассажирский поезд в Запорожской области. Ранение получила проводница.
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