Российские войска утром 8 сентября атаковали беспилотниками пассажирский поезд сообщением Киев — Сумы. На подъезде к Сумам враг нанес по нему два прицельных удара.

Об этом сообщили глава Сумской ОВА Олег Григоров, ГСЧС и глава правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Атака на поезд Киев — Сумы 8 сентября

По словам Григорова, поезд остановили еще до атаки из-за воздушной тревоги. Пассажиры, а также поездная и локомотивная бригады успели покинуть поезд и перейти в безопасное место.

Сейчас смотрят

В результате вражеского удара возник пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Для эвакуации людей привлекли два автобуса ГСЧС и еще два автобуса органов местной власти. В общей сложности вывезли 90 пассажиров, после чего их доставляют в пункты назначения.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Перцовский подчеркнул, что преждевременная остановка поезда и скорая реакция пассажиров и железнодорожников помогли избежать жертв.

— Враг не прекращает попытки обрывать сообщения с прифронтовыми общинами. Железнодорожники не перестают смело ездить и сохранять такие сообщения. Наши мониторинговые мероприятия и своевременная реакция каждого пассажира и следование командам поездной бригады – продолжают спасать жизнь, – подчеркнул Перцовский.

Атаки на поезда

2 сентября российский беспилотник попал вблизи пассажирского поезда №53/54 Одесса – Днепр на одной из станций Приднепровской железной дороги. К счастью, пассажиры и сотрудники УЗ не пострадали.

13 августа реактивный беспилотник типа Шахед ударил по локомотиву пассажирского поезда в Одесской области. В результате атаки погибли машинист и его помощник.

19 июля российские войска ударными беспилотниками атаковали пассажирский поезд в Запорожской области. Ранение получила проводница.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 658-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.