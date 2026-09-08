Російські війська вранці 8 вересня атакували безпілотниками пасажирський потяг сполученням Київ — Суми. На під’їзді до Сум ворог завдав по ньому двох прицільних ударів.

Про це повідомили голова Сумської ОВА Олег Григоров, ДСНС та голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Атака на поїзд Київ — Суми 8 вересня

За словами Григорова, потяг зупинили ще до атаки через повітряну тривогу. Пасажири, а також поїзна та локомотивна бригади встигли залишити поїзд і перейти у безпечне місце.

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Внаслідок ворожого удару виникла пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання.

Для евакуації людей залучили два автобуси ДСНС і ще два автобуси органів місцевої влади. Загалом вивезли 90 пасажирів, після чого їх доправляють до пунктів призначення.

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Перцовський наголосив, що завчасна зупинка потяга та швидка реакція пасажирів і залізничників допомогли уникнути жертв.

— Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами. Залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та вчасна реакція кожного пасажира і слідування командам поїзної бригади — продовжують рятувати життя! — наголосив Перцовський.

Атаки на поїзди

2 вересня російський безпілотник влучив поблизу пасажирського потяга №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці. На щастя, пасажири та співробітники УЗ не постраждали.

13 серпня реактивний безпілотник типу Шахед вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. Унаслідок атаки загинули машиніст і його помічник.

19 липня РФ атакувала ударним дроном пасажирський поїзд у Запорізькій області. Поранення дістала провідниця.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 658-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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