Российские войска готовят новую волну ударов по Украине сразу по нескольким направлениям. Атаки могут продолжаться в течение всего дня, поэтому угроза для украинских городов остается высокой.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

РФ готовит новую волну ударов

По его словам, на утро вражеские дроны фиксировались на Одесщине, Винницкой области, в северных областях и на Киевщине.

Сейчас смотрят

— Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока, — заметил Игнат.

Он отметил, что россияне накопили значительное количество беспилотников с двигателями внутреннего сгорания – нереактивных дронов. Именно их в последнее время оккупанты применяют особенно активно, в частности, вчера для ударов по западным регионам Украины.

Украинская противовоздушная оборона делает все возможное, чтобы минимизировать количество попаданий. По словам спикера Воздушных сил, эффективность противодействия таким целям приближается к 90%.

— Это близкие результаты к 90 процентам, но, к сожалению, есть эти 10 процентов, — отметил Юрий Игнат.

Части дронов все же удается прорваться к целям. Они могут атаковать логистические маршруты, железные дороги и другие важные объекты.

Для отражения ударов привлекают авиацию, зенитные ракетные комплексы, наземные силы и другие составляющие комплексной ПВО. Игнат подчеркнул, что территория Украины очень большая, поэтому полностью перекрыть все направления невозможно.

Что касается сбития нереактивных Шахедов, то этот процент достаточно высок, тогда как реактивные беспилотники сложнее перехватывать.

Почему РФ изменила типы дронов

По словам Игната, россияне постоянно пытаются найти способы застать украинскую ПВО врасплох.

— Враг планирует всегда какую-то неожиданную операцию для того, чтобы застать врасплох нашу противовоздушную оборону, используя разные типы боеприпасов, — отметил представитель Воздушных сил.

В конце августа россияне массово применяли реактивные дроны, в частности, для ударов по Киеву и Киевской области.

— В августе по сравнению с другими месяцами было такое рекордное количество — 2800 единиц. Для сравнения, в июле было зафиксировано около 1500 реактивных беспилотников, а в июне – около 350, – сказал Игнат.

Игнат предположил, что после масштабного использования реактивных дронов в августе Россия могла накопить обычные Shahed, которые сейчас активно запускают по Украине, преимущественно в направлении западных областей.

Реактивные дроны, вероятно, имеют ограничения по дальности полета. По словам спикера Воздушных сил, при конструировании такого беспилотника нужно балансировать между количеством топлива для длительного полета и весом взрывчатки, который он может нести.

Атаки могут длиться весь день

Игнат предупредил, что российские удары могут не завершиться в ближайшее время.

— Ожидается, что эти атаки могут быть продолжены сегодня, — предупредил он и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

По словам Юрия Игната, даже нереактивные дроны представляют опасность, а атаки могут происходить волнами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.