Удень 14 вересня російські війська атакували Прилуки Чернігівської області.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Атака на Прилуки 14 вересня: що відомо

За даними правоохоронців, під удар російських військ потрапили складські приміщення сільгосппідприємства у Прилуках.

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Попередньо відомо, що унаслідок атаки на Прилуки 14 вересня загинули троє людей, ще семеро дістали поранення.

На місці атаки на Прилуки працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки удару та збирають докази воєнного злочину РФ.

Поліція також забезпечує охорону місця події та проводить першочергові заходи.

Правоохоронці закликали людей не наближатися до місця удару через загрозу повторної атаки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 664-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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