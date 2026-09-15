Росія знову атакувала Запоріжжя безпілотниками, внаслідок чого є пошкодження інфраструктури, загиблий та постраждала.

Атака на Запоріжжя 15 вересня: що відомо

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін, внаслідок російського удару пошкоджено об’єкт інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку вже локалізували рятувальники.

Внаслідок атаки РФ загинув чоловік, ще одна жінка отримала поранення.

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Як повідомляє АТ Запоріжжяобленерго, є загиблий та постраждалий серед працівників компанії.

– Вранці 6 ворожих БпЛА атакували електромережі в м. Запоріжжя. Внаслідок удару окупаційних військ РФ під час виконання робіт на обладнанні один наш працівник загинув, ще одна співробітниця зазнала серйозних поранень та була ушпиталена. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого, – повідомляє керівник компанії Андрій Стасевський.

Через пошкодження частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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