Атака на Запорожье 17 сентября: ракеты попали в промышленные объекты, есть раненые
Российские войска ночью 17 сентября нанесли ракетный удар на Запорожье.
О последствиях атаки сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Атака на Запорожье 17 сентября: что известно
По данным Запорожской ОВА, российские ракеты попали в промышленные объекты города.
В результате атаки на Запорожье 17 сентября здания частично разрушены, а на одном из объектов возник пожар.
Пока известно о трёх пострадавших. Травмы получили женщина и двое мужчин, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На местах российских ударов работают спасатели.
Информация о последствиях атаки на Запорожье 17 сентября и возможных пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.