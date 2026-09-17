Российские войска ночью 17 сентября нанесли ракетный удар на Запорожье.

О последствиях атаки сообщил и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Атака на Запорожье 17 сентября: что известно

По данным Запорожской ОВА, российские ракеты попали в промышленные объекты города.

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В результате атаки на Запорожье 17 сентября здания частично разрушены, а на одном из объектов возник пожар.

Пока известно о трёх пострадавших. Травмы получили женщина и двое мужчин, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах российских ударов работают спасатели.

Информация о последствиях атаки на Запорожье 17 сентября и возможных пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.