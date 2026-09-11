На Бориспольском произошло ДТП, в результате которого был травмирован пассажир.

ДТП в Киевской области: что известно

Как сообщила полиция Киевской области, в городе Яготин на автодороге Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие.

Правоохранители предварительно установили, что 20-летний водитель BMW при повороте направо не справился с управлением, съехал в кювет и перекинулся.

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В результате ДТП 21-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Во время проверки с помощью устройства Драгер у водителя легкового автомобиля зафиксировано 0,97 промилле алкоголя.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении фигуранту по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло к травмам средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

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