BMW съехало в кювет и перекинулось: в Яготине произошло ДТП, пострадал пассажир
- В Киевской области в Яготине 20-летний водитель BMW не справился с управлением.
- Его проверили с помощью устройства Драгера.
- Известно, что 21-летний пассажир получил телесные повреждения.
На Бориспольском произошло ДТП, в результате которого был травмирован пассажир.
ДТП в Киевской области: что известно
Как сообщила полиция Киевской области, в городе Яготин на автодороге Киев-Харьков произошло дорожно-транспортное происшествие.
Правоохранители предварительно установили, что 20-летний водитель BMW при повороте направо не справился с управлением, съехал в кювет и перекинулся.
В результате ДТП 21-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Во время проверки с помощью устройства Драгер у водителя легкового автомобиля зафиксировано 0,97 промилле алкоголя.
Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.
Следователи, при процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении фигуранту по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло к травмам средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).