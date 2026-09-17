Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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ДТП у Великій Солтанівці на Київщині: 15-річний хлопець збив 5-річну дівчинку
Малолітня дівчинка постраждала у ДТП у Великій Солтанівці на Київщині.
Про це 17 вересня повідомили в поліції Київської області.
ДТП у Великій Солтанівці: що відомо
ДТП у Великій Солтанівці Фастівського району сталася днями на вулиці Васильківській.
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За попередніми даними поліції, 15-річний водій мототранспорту не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на узбіччя та наїхав на 5-річну дівчинку.
Унаслідок ДТП у Великій Солтанівці дитина дістала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні.
Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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