Россия нанесла удар по центру Кропивницкого, в результате чего пострадали люди.

Атака на Кропивницкий 16 сентября 2026 года: что известно

Как сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, враг нанес удар по центру Кропивницкого.

По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших. Трем из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась.

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Повреждения получили несколько частных домов, детский сад и авто.

На данный момент ситуацию отслеживают.

Напомним, что вечером 3 сентября российские войска атаковали Кропивницкий. В результате удара было зафиксировано попадание на трех локациях, есть пострадавший человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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