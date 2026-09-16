Атака на Кропивницкий: повреждены дома, детский сад, есть пострадавшие
Россия нанесла удар по центру Кропивницкого, в результате чего пострадали люди.
Атака на Кропивницкий 16 сентября 2026 года: что известно
Как сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, враг нанес удар по центру Кропивницкого.
По состоянию на сейчас известно о четырех пострадавших. Трем из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась.
Повреждения получили несколько частных домов, детский сад и авто.
На данный момент ситуацию отслеживают.
Напомним, что вечером 3 сентября российские войска атаковали Кропивницкий. В результате удара было зафиксировано попадание на трех локациях, есть пострадавший человек.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.