У ніч на 18 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Фастівському районі Київської області постраждали п’ятеро людей, зокрема троє дітей. У регіоні є руйнування приватного житлового сектору.

Про це повідомили ДСНС Київщини та очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 18 вересня: наслідки

Як уточнили в ДСНС, внаслідок російської атаки на Фастівщині постраждала ціла родина — двоє дорослих та троє дітей.

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Усі троє травмованих дітей зазнали акубаротравм та гострої реакції на стрес. Наразі неповнолітніх госпіталізовано до медичного закладу.

Серед постраждалих дорослих – жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Ще один чоловік дістав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи. Його також доправили до лікарні.

Усі медичні служби залучені, потерпілим надається необхідна кваліфікована допомога.

Унаслідок влучань та падіння уламків ворожих безпілотників зафіксовано пошкодження житлової та цивільної інфраструктури.

Зокрема, один приватний будинок зруйновано вщент, ще одна приватна оселя зазнала пошкоджень. Також понівечено транспортний засіб — автомобіль.

На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС та всі профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий злочин російських військ.

Фото : ДСНС

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