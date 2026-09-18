Атака на Одещину: є влучання у підприємство, резервуари і склади, 3 поранених
У ніч на 18 вересня російські війська масовано атакували Одесу та область. Відомо про трьох постраждалих, є значні руйнування та пошкодження.
Про це повідомляють керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Атака на Одесу та область 18 вересня: наслідки
Вночі та вранці в Одесі лунали сигнали повітряної тривоги. У місті внаслідок атаки зазнала пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникла пожежа, яку швидко загасили.
За інформацією МВА, в Одесі обійшлося без постраждалих.
Проте є троє поранених в Одеській області, повідомили в ОВА, Пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення внаслідок російської атаки.
В обласній військовій адміністрації розповіли, що зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще щонайменше пʼять. Пошкоджено також будівлю ліцею, теплиці та кілька автомобілів.
Як уточнили в Одеській ОВА, на місцях ударів триває ліквідація наслідків російської атаки. Наразі правоохоронці документують чергові воєнні злочини армії РФ.
Фото: Одеська ОВА