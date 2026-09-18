У ніч на 18 вересня російські війська масовано атакували Одесу та область. Відомо про трьох постраждалих, є значні руйнування та пошкодження.

Про це повідомляють керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Одесу та область 18 вересня: наслідки

Вночі та вранці в Одесі лунали сигнали повітряної тривоги. У місті внаслідок атаки зазнала пошкоджень двоповерхова будівля, що не експлуатувалася. Там виникла пожежа, яку швидко загасили.

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За інформацією МВА, в Одесі обійшлося без постраждалих.

Проте є троє поранених в Одеській області, повідомили в ОВА, Пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення внаслідок російської атаки.

В обласній військовій адміністрації розповіли, що зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено ще щонайменше пʼять. Пошкоджено також будівлю ліцею, теплиці та кілька автомобілів.

Як уточнили в Одеській ОВА, на місцях ударів триває ліквідація наслідків російської атаки. Наразі правоохоронці документують чергові воєнні злочини армії РФ.

Фото: Одеська ОВА

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