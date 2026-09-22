У ніч на 22 вересня російські війська завдали ракетного удару балістичним озброєнням по промисловому підприємству компанії Інтерпайп у Дніпрі. Унаслідок атаки є загиблі та поранені серед працівників, а виробництво повністю зупинено.

Про це повідомляє компанія Інтерпайп.

Інтерпайп у Дніпрі потрапив під удар РФ 22 вересня

Внаслідок російського обстрілу загинули чотири співробітників компанії Інтерпайп, ще семеро осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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Наразі усім постраждалим надається необхідна медична допомога. У компанії наголосили, що залишаються на постійному зв’язку із родинами загиблих та надають їм підтримку.

Ракетний удар спричинив суттєві руйнування промислового об’єкта. Зокрема, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру підприємства та основне виробниче обладнання. Наразі виробництво продукції на заводі повністю зупинене.

Зараз на місці події фахівці оцінюють наслідки ракетної атаки РФ та визначають орієнтовні терміни відновлення об’єкта. Крім цього, там тривають аварійно-ремонтні роботи.

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