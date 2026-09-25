У п’ятницю російські війська завдали ударів дронами по складу, який використовує мережа ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s.

Про це 25 вересня повідомив президент Володимир Зеленський.

Росіяни вдарили по складу McDonald’s

– Були сьогодні також удари дронами по складу, що використовується Макдональдзом. Ударний дрон проти звичайних продуктів, – заявив глава держави.

За словами президента, Росія продовжує розширювати свою ескалаційну операцію. Російські війська завдають ударів по американському та іншому бізнесу, датацентрах і провайдерах інтернету.

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– Все це б’є по можливостях людей бути на зв’язку, навчатися, працювати. Важливо, щоб відповідь світу на все це була і щоб Росія відчувала відповіді на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу повинні об’єднано працювати саме на це – на конкретні наслідки для Росії, – наголосив президент.

У McDonald’s підтвердили, що унаслідок дронової атаки було уражено один зі складів логістичного партнера компанії на Київщині. Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 24 травня заклад McDonald’s на Лук’янівці потрапив під російський обстріл і тимчасово припинив роботу. 27 травня ресторан знову відкрили.

Усі ресторани McDonald’s в Україні працюють за розширеними правилами безпеки. Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Після відбою заклад відновлює обслуговування.

Працівники закладу отримують повну заробітну плату незалежно від часу, який вони проводять в укритті під час зміни.

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