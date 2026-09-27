Уранці 27 вересня російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві.

Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну: що відомо

Володимир Зеленський, реагуючи на  нічну атаку на Україну 27 вересня, зауважив, що сьогодні під ударами перебували житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура на Одещині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

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— І цієї ночі, на жаль, є загиблі від російських ударів. У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким, — заявив президент.

Окремо Зеленський повідомив, що вранці російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них — двоє дітей.

Протягом тижня, за словами Зеленського, російські війська застосували проти України понад 2 200 ударних безпілотників, близько 1 650 авіабомб та 38 ракет різних типів.

Президент наголосив, що значну частину випущених Росією ракет становила балістика.

Глава держави заявив, що Україна продовжує працювати з європейськими країнами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами над посиленням захисту та дипломатичними зусиллями.

Водночас Зеленський заявив, що, на його думку, позиція Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки, інших країн G20 та Глобального Півдня щодо Росії має бути послідовнішою.

За його словами, ці держави мають вплив на РФ і можуть долучитися до дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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