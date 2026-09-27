Уранці 27 вересня російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві.

Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну: що відомо

Володимир Зеленський, реагуючи на нічну атаку на Україну 27 вересня, зауважив, що сьогодні під ударами перебували житлові будинки, енергетичні об’єкти та інша цивільна інфраструктура на Одещині, Харківщині, Сумщині, Миколаївщині, Херсонщині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

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— І цієї ночі, на жаль, є загиблі від російських ударів. У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким, — заявив президент.

Окремо Зеленський повідомив, що вранці російські війська двічі вдарили по дата-центру в Києві. Унаслідок першого удару постраждали троє людей, серед них — двоє дітей.

Протягом тижня, за словами Зеленського, російські війська застосували проти України понад 2 200 ударних безпілотників, близько 1 650 авіабомб та 38 ракет різних типів.

This past week, the Russians launched more than 2,200 attack drones against Ukraine, as well as around 1,650 aerial bombs and 38 missiles of various types, a significant number of them ballistic missiles. And last night, tragically, there were people killed as a result of Russian strikes. Three people were killed in the Zaporizhzhia region as a result of the attacks. In Kyiv, a man was killed by a drone strike. My condolences to the families and loved ones… Residential buildings, energy infrastructure, and other civilian infrastructure in the Odesa, Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Poltava, Zhytomyr, and Kyiv regions came under attack overnight. In the morning, the Russians struck a data center in Kyiv twice. Three people were injured in the first strike, including two children. We are constantly working with Europeans, America, Canada, Japan, Australia, and other partners to strengthen our defense and advance real diplomacy. But unfortunately, what is lacking is a consistently strong position from China and India, Brazil and South Africa, the G20 countries, and the Global South. In fact, each of these countries has influence over Russia and can help make peace a reality. Building guaranteed and dignified security here in Ukraine means bolstering security and stability globally. I thank everyone who does not stand aside and helps Ukraine. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2026

Президент наголосив, що значну частину випущених Росією ракет становила балістика.

Глава держави заявив, що Україна продовжує працювати з європейськими країнами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами над посиленням захисту та дипломатичними зусиллями.

Водночас Зеленський заявив, що, на його думку, позиція Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки, інших країн G20 та Глобального Півдня щодо Росії має бути послідовнішою.

За його словами, ці держави мають вплив на РФ і можуть долучитися до дипломатичних зусиль щодо припинення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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