В результате российской атаки в Винницкой области произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщили руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за повреждений инфраструктурного объекта в Винницкой области возникли проблемы с электроснабжением.

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Без электроэнергии осталось более 15 тысяч потребителей, уточнили в ОВА.

В результате попадания вспыхнул пожар, который спасателям уже удалось полностью ликвидировать.

По данным ОВА и ГСЧС, в результате вражеского удара никто не пострадал.

На месте происшествия работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки и восстановительные работы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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