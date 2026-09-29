РФ атаковала ж/д инфраструктуру в Винницкой области: более 15 тыс. абонентов без света
В результате российской атаки в Винницкой области произошло попадание в объект железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщили руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Из-за повреждений инфраструктурного объекта в Винницкой области возникли проблемы с электроснабжением.
Без электроэнергии осталось более 15 тысяч потребителей, уточнили в ОВА.
В результате попадания вспыхнул пожар, который спасателям уже удалось полностью ликвидировать.
По данным ОВА и ГСЧС, в результате вражеского удара никто не пострадал.
На месте происшествия работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки и восстановительные работы.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.