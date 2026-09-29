В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 152 беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 109 воздушных целей.

Ночная атака на Украину 29 сентября: что известно

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 28 сентября РФ запустила противокорабельную ракету Циркон/Оникс и две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 из Курской области.

Кроме того, враг применил 152 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона-имитатора Пародия. Среди запущенных беспилотников 82 были реактивными. Дроны летели с территории России, временно оккупированного Донецка и Крыма.

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По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 109 воздушных целей: одну ракету Циркон/ Оникс, две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 106 беспилотников разных типов.

В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 24 локациях. Еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

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