Ночная атака на Украину: РФ запустила Циркон, два Искандера и 152 БпЛА
- В ночь на 29 сентября РФ атаковала Украину ракетами Циркон/Оникс, Искандер-М/С-400 и 152 беспилотниками типа Shahed, Гербера и Пародия.
- Воздушные силы сообщили, сколько дронов и ракет было сбито по состоянию на 08:00.
В ночь на 29 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 152 беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 109 воздушных целей.
Ночная атака на Украину 29 сентября: что известно
По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 28 сентября РФ запустила противокорабельную ракету Циркон/Оникс и две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 из Курской области.
Кроме того, враг применил 152 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дрона-имитатора Пародия. Среди запущенных беспилотников 82 были реактивными. Дроны летели с территории России, временно оккупированного Донецка и Крыма.
По состоянию на 08:00 ПВО сбила или подавила 109 воздушных целей: одну ракету Циркон/ Оникс, две баллистические ракеты Искандер-М/С-400 и 106 беспилотников разных типов.
В то же время зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 24 локациях. Еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.