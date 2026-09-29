Днем во вторник, 29 сентября, враг атаковал Сумы управляемыми авиабомбами. Один из КАБов попал в здание школы.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы 29 сентября: какие последствия

Известно, что во время удара в школе находились дети: они были в укрытии.

Сейчас смотрят

В результате удара школа получила серьезные повреждения, сообщает Суспільне.

Как рассказала журналистам издания работница учебного заведения, в момент попадания в укрытии находились около 40 учеников. Дети не пострадали.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне ударили по гражданской инфраструктуре города четырьмя КАБами.

В результате атаки погибли два человека. Они находились в своих домах в частном секторе.

Атака на Сумы: реакция Зеленского

— В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара. Четыре КАБа ударили по центру города, прямо по зданию школы, где продолжалось обучение. Спасибо учителям и руководству школы: дети и преподаватели были в укрытии, всего 100 человек вовремя эвакуировали, — прокомментировал президент Воадимир Зеленский.

Он добавил, что были повреждения в частном секторе, погибли два человека, шестеро получили ранения, среди них трое детей.

Около 15:35 в Сумах прозвучали взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о применении КАБов по городу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.