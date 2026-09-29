Вдень у вівторок, 29 вересня, ворог атакував Суми керованими авіабомбами. Один з КАБів влучив у будівлю школи.

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми 29 вересня: які наслідки

Відомо, що під час удару у школі знаходилися діти: вони були в укритті.

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Унаслідок удару школа зазнала серйозних пошкоджень, повідомляє Суспільне.

Як розповіла журналістам видання працівниця навчального закладу, у момент влучання в сховищі перебували близько 40 учнів. Діти не постраждали.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі міста чотирма КАБами.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, які перебували у своїх домівках у приватному секторі.

Атака на Суми: реакція Зеленського

– У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали, – прокоментував президент Володимир Зеленський.

Він додав, що були пошкодження у приватному секторі, загинули двоє людей, шестеро поранено, серед них троє дітей.

Близько 15:35 у Сумах пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили попереджали про застосування КАБів по місту.

Нагадаємо, 27 вересня російські війська завдали удару трьома авіабомбами по центральній частині Сум. Один із боєприпасів влучив на територію спеціалізованого дитячого будинку.

Унаслідок цього обстрілу загинули двоє людей, серед них 16-річна дівчина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 679-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського

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