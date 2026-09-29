Ночью 29 сентября раздавались взрывы в Киеве, зафиксировано падение обломков БпЛА в нескольких районах.

Взрывы в Киеве 29 сентября: что известно

Как сообщила КГВА , РФ ночью атаковала столицу.

В Голосеевском районе в результате падения обломков на 5-этажный жилой дом произошло возгорание на крыше.

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В этом районе, по сообщениям ГСЧС Украины, один человек пострадал, еще 10 людей были эвакуированы.

В Соломенском районе обломки упали на территорию частного жилого дома. Также поврежден еще один частный дом.

По словам городского главы Виталия Кличко, также в этом районе зафиксировано попадание в административное здание объекта инфраструктуры, без пожара. Кроме того, было попадание и пожар в одном из корпусов учебного заведения.

В Печерском районе повреждено 3-этажное нежилое здание.

В Оболонском районе БпЛА упал на проезжей части. Информация о повреждениях уточняется.

Напомним, что днем в понедельник, 28 сентября, РФ продолжила атаковать Киев. Зафиксировано попадание в административное здание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 679-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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