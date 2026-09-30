На борту рейса Flydubai FZ1073, летевшего из Дубая в Тель-Авив, произошла стычка между пилотами. Один из них получил ножевое ранение, после чего самолет резко потерял высоту и подал аварийные сигналы.

Об этом пишет издание Reuters.

Инцидент на борту самолета flydubai: что произошло

Отмечается, что самолет удалось стабилизировать и безопасно посадить в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что один из пилотов, вероятно, пытался разбить самолет вместе с пассажирами. В то же время в flydubai подчеркивают, что мотивы инцидента пока официально не установлены.

По данным Flightradar24, Boeing 737 сначала резко снизился почти на 14 тыс. футов менее чем за 30 секунд. После этого самолет передал общий аварийный сигнал, а впоследствии код, указывающий на возможное незаконное вмешательство.

Позже борт вновь передал общий аварийный сигнал и изменил курс на Саудовскую Аравию.

Авиакомпания flydubai подтвердила, что в кабине пилотов рейса FZ1073 произошла стычка. По ее данным, остальным членам экипажа удалось взять самолет под контроль и безопасно посадить его в Табуке.

Все пассажиры и члены экипажа остались живы.

Нетаньяху заявил о нападении одного из пилотов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что пообщался с одним из пассажиров рейса.

По его словам, один из пилотов ранил ножом другого и, вероятно, пытался вывести из строя системы самолета.

Нетаньяху заявил, что после этого самолет вошел в штопор. Один из пассажиров вместе с членом экипажа, по его словам, смог проникнуть в кабину и помог обезвредить нападавшего, после чего остальные члены экипажа стабилизировали самолет.

Пилота, подозреваемого в нападении, арестовали. В настоящее время его допрашивают правоохранительные органы Саудовской Аравии.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта и заявил, что целью нападавшего было уничтожить самолет.

В то же время официальное расследование еще продолжается.

Что заявила flydubai

В flydubai подчеркнули, что причины и мотивы стычки в кабине пилотов пока остаются неизвестными.

Авиакомпания призвала воздержаться от преждевременных выводов до завершения расследования.

flydubai также направила в Табук два запасных самолета для перевозки пассажиров и экипажа. Управление аэропортов Израиля сообщило, что один из рейсов должен доставить людей в аэропорт Бен-Гурион.

Инцидент, по данным перевозчика, не повлиял на другие регулярные рейсы flydubai.

Что известно о пилотах и пассажирах

Reuters проверило видео, снятое на борту FZ1073, на котором видно окровавленного мужчину в форме пилота и еще одного пострадавшего.

В саудовском аэропорту Табук сообщили, что обоих пилотов госпитализировали после полученных травм.

В то же время информация о гражданстве участников инцидента остается противоречивой. Часть израильских СМИ называла пилотов гражданами Украины и России, другие источники сообщали о гражданах Омана и ОАЭ. Один из израильских чиновников назвал нападавшего гражданином Омана.

На борту находилось около 150 израильских пассажиров. По данным израильской стороны, ситуация находится под контролем, а пассажиров готовят к возвращению в Израиль.

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