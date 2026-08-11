После саммита НАТО в Анкаре президента США Дональда Трампа якобы тайно пересадили с президентского самолета на другой военный самолет из-за опасений, что Иран может попытаться атаковать американского лидера или его самолет.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с мерами безопасности во время возвращения президента США из Турции.

Air Force One как приманка: как Трамп улетел из Турции

По данным The Washington Post, операцию организовали так, чтобы реальное местонахождение Трампа оставалось неизвестным даже для части людей, сопровождавших президента.

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Трамп сначала появился перед камерами возле Boeing 747, который использовался как президентский борт. Однако после того, как президент зашел в самолет, его якобы тайно вывели и посадили в грузовик кейтеринговой службы.

Такие машины обычно используют в аэропортах для доставки еды и других припасов на борт самолетов. В грузовике Трампа незаметно перевезли на меньший военный самолет C-32A ВВС США, на котором он и покинул Турцию.

В то же время журналисты и часть сотрудников Белого дома полетели на президентском борту. По информации издания, некоторые из них были уверены, что Трамп находится вместе с ними.

Таким образом, Boeing 747 фактически играл роль самолета-приманки. Сколько людей знали о настоящем маршруте президента США, неизвестно.

Почему Трампа тайно пересадили на другой самолет

По данным источников The Washington Post, усиленные меры безопасности были связаны с информацией о возможной угрозе со стороны Ирана.

Американская разведка, как отмечает издание, располагала информацией о конкретной угрозе нападения на самого Трампа или его самолет.

Опасения усилились на фоне противостояния Вашингтона и Тегерана и возобновления американских ударов по Ирану после срыва переговоров о прекращении конфликта.

Дополнительным фактором риска стало место проведения саммита НАТО — Турция граничит с Ираном.

The Washington Post напоминает, что подобные меры безопасности американские президенты применяли и раньше. В 2000 году во время поездки Билла Клинтона в Пакистан один из президентских самолетов тоже использовали, чтобы замаскировать настоящий маршрут главы государства.

Бывший исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу отметил, что детали передвижений президента могут скрывать, если этого требует его безопасность.

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