На борту рейсу flydubai FZ1073, який летів із Дубая до Тель-Авіва, сталася сутичка між пілотами. Один із них дістав ножове поранення, після чого літак різко втратив висоту та подав аварійні сигнали.

Про це пише видання Reuters.

Інцидент у літаку flydubai: що сталося

Зазначається, що борт вдалося стабілізувати й безпечно посадити в аеропорту Табук у Саудівській Аравії.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що один із пілотів, імовірно, намагався розбити літак разом із пасажирами. Водночас у flydubai наголошують, що мотиви інциденту поки офіційно не встановлені.

За даними Flightradar24, Boeing 737 спочатку різко знизився майже на 14 тис. футів менш ніж за 30 секунд. Після цього літак передав загальний аварійний сигнал, а згодом код, що вказує на можливе незаконне втручання.

Пізніше борт знову передав загальний аварійний сигнал та змінив курс на Саудівську Аравію.

Авіакомпанія flydubai підтвердила, що в кабіні пілотів рейсу FZ1073 сталася сутичка. За її даними, іншим членам екіпажу вдалося взяти літак під контроль і безпечно посадити його в Табуку.

Усі пасажири та члени екіпажу залишилися живими.

Нетаньягу заявив про напад одного з пілотів

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що поспілкувався з одним із пасажирів рейсу.

За його словами, один із пілотів поранив ножем іншого та, ймовірно, намагався вивести з ладу системи літака.

Нетаньягу заявив, що після цього борт увійшов у штопор. Один із пасажирів разом із членом екіпажу, за його словами, зміг потрапити до кабіни та допоміг знешкодити нападника, після чого інші члени екіпажу стабілізували літак.

Пілота, якого підозрюють у нападі, заарештували. Наразі його допитують правоохоронні органи Саудівської Аравії.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав інцидент спробою теракту та заявив, що метою нападника було знищити літак.

Водночас офіційне розслідування ще триває.

Що заявила flydubai

У flydubai наголосили, що причини та мотиви сутички в кабіні пілотів наразі залишаються невідомими.

Авіакомпанія закликала утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування.

flydubai також направила до Табука два запасні літаки для перевезення пасажирів і екіпажу. Управління аеропортів Ізраїлю повідомило, що один із рейсів має доправити людей до аеропорту Бен-Гуріона.

Інцидент, за даними перевізника, не вплинув на інші регулярні рейси flydubai.

Що відомо про пілотів та пасажирів

Reuters перевірило відео, зняте на борту FZ1073, на якому видно закривавленого чоловіка у формі пілота та ще одного постраждалого.

У саудівському аеропорту Табук повідомили, що обох пілотів госпіталізували після отриманих травм.

Водночас інформація про громадянство учасників інциденту залишається суперечливою. Частина ізраїльських медіа називала пілотів громадянами України та Росії, інші джерела повідомляли про громадян Оману та ОАЕ. Один з ізраїльських чиновників назвав нападника громадянином Оману.

На борту перебувало близько 150 ізраїльських пасажирів. За даними ізраїльської сторони, ситуація перебуває під контролем, а пасажирів готують до повернення до Ізраїлю.

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